СМИ: NVIDIA выпустит очень дешёвую видеокарту GTX 1630 на замену GTX 1050 Ti

Издание Videocardz сообщает о том, что NVIDIA планирует выпустить ультрабюджетную видеокарту GTX 1630. Её характеристики пока неизвестны, однако она призвана заменить GTX 1050 Ti — один из самых популярных чипов компании, вышедший в 2016 году.
По данным Videocardz, стоимость GTX 1630 составит менее $ 190 или около 12 тыс. рублей. Таким образом, она может быть даже дешевле бюджетной GTX 1650. О дате поступления в продажу не сообщается.
Эксперты считают, что в ближайшее время NVIDIA сосредоточится на расширении в сторону видеокарт начального уровня. Таким образом компания планирует повысить конкурентоспособность на рынке бюджетных чипов.
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