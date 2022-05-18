Студия A24 ушла из России, но её новый фильм всё равно покажут

18 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что фильм ушедшей из России кинокомпании A24 всё же покажут в стране. Судя по всему, компания «Вольга» выкупила права на ленту, и теперь её можно полноценно показать.
В российских кинотеатрах фильм будут крутить под названием «Род мужской». Если всё пойдёт по плану, то посмотреть картину можно будет уже 23 июня, тогда как мировая премьера состоится 20 мая. Появился и локализованный постер.
История ленты расскажет про девушку, которую после смерти мужа начинают мучить странные события и видения. Героине предстоит во всём разобраться и при этом не сойти с ума.
Постановщиком ленты выступил Алекс Гарленд, а главные роли исполнили Джесси Бакли, Рори Киннер, Паапа Эссьеду и другие.
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