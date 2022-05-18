Сервисы Google продолжат работать в России

18 мая стало известно, что российский филиал Google ООО «Гугл» готовится в банкротству. Компания намерена обратиться в арбитражный суд для выяснения дальнейших действий.

На эту новость отреагировал главный офис Google и успокоил всех россиян — бесплатные сервисы компании продолжат работать без каких-либо проблем. К ним относятся: YouTube, Android, Gmail, Play и многие другие.

В пресс-релизе Google отметила, что не сможет сохранить российскую команду и выплачивать ей деньги.

Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату их труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

Новость по теме Google в России готовится к банкротству

Ранее стало известно, что YouTube в России не закроют — по крайней мере, пока не планируют.

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