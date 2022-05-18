Анонсирована GreedFall 2 — игра станет приквелом с более тактической боёвкой

18 мая издатель Nacon и разработчики из студии Spiders анонсировали вторую часть GreedFall с подзаголовком The Dying World. Оригинал вышел в 2019 году и собрал неплохие отзывы от игроков и критиков, так что новая часть серии не заставила себя долго ждать.

Согласно информации, действие GreedFall 2 развернётся за три года до событий оригинала, то есть проект будет приквелом. Геймерам вновь предстоит окунуться в интриги острова Тир-Фради и попытаться выжить. Авторы отмечают, что вторая часть будет тем же ролевым экшеном, однако боевая система станет более тактической.

По словам соосновательницы Spiders Жанны Руссо, даже во время разработки Steelrising про GreedFall никто не забывал. Она пообещала новые впечатления, которые подарит GreedFall 2.

Пока мы работали над Steelrising, наша любовь ко вселенной GreedFall никогда не угасала, и поэтому мы очень рады вернуться к ней. В новой главе игроки будут исследовать старый континент с его более разнообразным окружением. Они встретят новых компаньонов и новые фракции, и, надеюсь, им понравится новое приключение.

В данный момент Spiders трудится и над Steelrising — ролевым экшеном, который расскажет о войне автоматонов во время Великой французской революции. Игра должна выйти 8 сентября 2022 года.

GreedFall 2 выйдет в 2024 году на ПК и консолях.

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