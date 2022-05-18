Многострадальная Roller Champions выйдет через неделю

18 мая Ubisoft объявила, что многострадальная спортивная аркада Roller Champions наконец-то выйдет. Это случится уже 25 мая. Проект будет бесплатным и выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Вместе с датой релиза разработчики показали и геймплейный трейлер на три минуты. В нём можно увидеть, что игрокам предстоит соревноваться с другими геймерами, забивать голы и колесить кругами по арене.
Почему проект называют многострадальным? Игру переносили четыре раза, а судя по трейлеру, нас не ждёт что-то особенное, притом сама Roller Champions будет бесплатной. По своей стилистике аркада напоминает успешную Rocket League, но вряд ли у неё получится повторить успех предшественницы.
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