В Battlefield 2042 сократят число игроков — до 64 человек. Но не везде
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DICE объявила, что завтра выйдет небольшой патч для Battlefield 2042, который введёт крупное изменение — число игроков в режиме «Прорыв» на половине карт сократят до 64 человек.
Мы уверены, что переход на 64 игрока поможет вернуть более тактический и командный геймплей. Мы будем следить за отзывами, чтобы внедрить другие улучшения к старту первого сезона.
- 128 игроков будут на картах «Обломки», «Манифест», «Космодром» и «Калейдоскоп».
- 64 игрока будут на картах «Песочные часы», «Разрыв» и «Возрождение».
Вдобавок DICE подтвердила, что старт первого сезона Battlefield 2042 запланирован на начало июня. То есть он состоится примерно через семь месяцев после старта продаж. К тому моменту Call of Duty: Vanguard уже будет готовиться к старту третьего сезона.
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