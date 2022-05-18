Новую Test Drive Unlimited перенесли на 2023-й, а релиз на старых консолях отменили

Издатель Nacon и студия KT Racing объявили о переносе гоночного экшена Test Drive Unlimited Solar Crown. Игру хотели выпустить в сентябре 2022 года, но теперь она выйдет только в 2023-м. Также авторы отменили версии для PS4 и Xbox One — проект появится только на ПК, PS5 и Xbox Series.

Самая важная новость заключается в том, что игра выйдет в 2023 году. Мы знаем, что при такой большой поддержке поклонников многие из вас будут разочарованы, но наша цель с Test Drive Unlimited Solar Crown — сделать игру самой совершенной во франшизе.

Своё решение авторы объясняют желанием отполировать гонку и сделать её намного лучше. Большая часть работы проделана, но разработчикам ещё предстоит потрудиться. Ещё скоро должно пройти закрытое бета-тестирование, его график представят позже. Пока можно взглянуть на свежие концепт-арты.

В проекте авторы обещают удивить игроков масштабным Гонконгом, интересными заданиями и чувством принадлежности к одной из конкурирующих банд.

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