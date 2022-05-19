Инсайдер: ремейк The Last of Us выйдет в конце 2022 года

Известный инсайдер Джефф Грабб в подкасте Kinda Funny Gamescast в очередной раз подтвердил существование ремейка The Last of Us. По его данным, выход проекта состоится в праздничный сезон 2022 года — либо в конце ноября, либо в декабре.
Грабб также поделился небольшими деталями разработки. Он заявил, что созданием ремейка занимается отдельная команда в студии Naughty Dog, хорошо знакомая с оригинальной игрой и её техническими ограничениями. Судя по всему, именно поэтому авторам удалось разработать проект в довольно сжатые сроки.
Существование ремейка культовой The Last of Us подтверждали и другие инсайдеры. По информации Тома Хендерсона, проект выйдет только на PS5 с улучшенной графикой и геймплейной основой второй части.
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