Крупный аддон и масштабные PvP-битвы: руководитель «Аллодов Онлайн» — о будущем MMORPG

Руководитель проекта «Аллоды Онлайн» Антон Турищев дал большое интервью изданию Goha. Он поделился планами на ближайшее будущее игры и рассказал о грядущих технических улучшениях MMORPG. Выбрали главное из материала.

В данный момент авторы создают крупное дополнение для «Аллодов Онлайн», которое продолжит сюжетную линию игры. В аддоне также расширят карту и введут масштабные PvP-битвы за территорию.

Технический отдел команды занимается обновлением движка проекта. Авторы планируют добавить поддержку DirectX 11, а клиент игры наконец переведут на 64-битную архитектуру.

Разработчики выступают против цензуры, поэтому не планируют как-то ограничивать себя в этом плане в будущем или менять что-то из того, что уже есть сейчас. Руководитель проекта отметил, что у «Аллодов Онлайн» и так рейтинг «16+» — этого вполне достаточно.

Несмотря на значительный прирост игроков за последние месяцы, авторы не планируют повышать стоимость подписки на платных серверах.

Разработчики трудятся над тем, чтобы максимально облегчить путь от новичка до ветерана игры. По словам Турищева, подобная трансформация прямо сейчас происходит в течение 1-2 месяцев в зависимости от прикладываемых усилий.

Популярность «Аллодов Онлайн» выросла приблизительно в 8 раз после ухода крупных западных компаний с отечественного рынка. Например, подписку на World of Warcraft российские пользователи не могут оплатить ещё с начала марта. В итоге фанаты MMORPG пробуют новые проекты — в том числе и российские.

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