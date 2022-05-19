Крупный аддон и масштабные PvP-битвы: руководитель «Аллодов Онлайн» — о будущем MMORPG
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Руководитель проекта «Аллоды Онлайн» Антон Турищев дал большое интервью изданию Goha. Он поделился планами на ближайшее будущее игры и рассказал о грядущих технических улучшениях MMORPG. Выбрали главное из материала.
- В данный момент авторы создают крупное дополнение для «Аллодов Онлайн», которое продолжит сюжетную линию игры. В аддоне также расширят карту и введут масштабные PvP-битвы за территорию.
- Технический отдел команды занимается обновлением движка проекта. Авторы планируют добавить поддержку DirectX 11, а клиент игры наконец переведут на 64-битную архитектуру.
- Разработчики выступают против цензуры, поэтому не планируют как-то ограничивать себя в этом плане в будущем или менять что-то из того, что уже есть сейчас. Руководитель проекта отметил, что у «Аллодов Онлайн» и так рейтинг «16+» — этого вполне достаточно.
- Несмотря на значительный прирост игроков за последние месяцы, авторы не планируют повышать стоимость подписки на платных серверах.
- Разработчики трудятся над тем, чтобы максимально облегчить путь от новичка до ветерана игры. По словам Турищева, подобная трансформация прямо сейчас происходит в течение 1-2 месяцев в зависимости от прикладываемых усилий.
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла приблизительно в 8 раз после ухода крупных западных компаний с отечественного рынка. Например, подписку на World of Warcraft российские пользователи не могут оплатить ещё с начала марта. В итоге фанаты MMORPG пробуют новые проекты — в том числе и российские.
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