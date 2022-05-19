Видео: Вин Дизель и Джейсон Момоа чилят на съёмках «Форсажа 10»

Съёмки «Форсажа 10» стартовали несколько месяцев назад, и Вин Дизель продолжает делиться эксклюзивным контентом. На днях он выложил небольшое видео, в котором он и Джейсон Момоа делятся впечатлениями с первого дня совместного съёмочного процесса.

— Джейсон, что ты делаешь на этой машине и как твои ощущения?



— Я записываю клип для группы Whitesnake! Какие у меня ощущения? Замечательные! Первый день съёмок, ты и я вместе, дружище. Ты просто посмотри на эту машину, наконец-то у меня быстрая тачка!



— Это будет хороший фильм.



— Это будет отличный фильм.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года. Ранее пост режиссёра покинул Джастин Лин. На его место пришёл Луи Летерье, известный по «Перевозчику» и «Иллюзии обмана».

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