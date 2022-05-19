Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: жена вышила логотип культовой DOOM на джинсовке мужа

Фото: жена вышила логотип культовой DOOM на джинсовке мужа
Комментарии

Народное творчество не перестаёт удивлять. Пользователь DTF Виктор Матвеев поделился работой своей жены — она вышила логотип культовой DOOM на джинсовке своего мужа. По словам автора, на всю работу ушло около трёх месяцев. Начинала девушка с центра, а затем перешла на края.

Пользователи в комментариях оценили работу по достоинству. И действительно — кто бы отказался от настолько детальной и кропотливой работы на тему своей любимой игры? Автор уже пошутил, что следующая работа жены — какодемон. А если это вдруг не шутка, то на его реализацию может уйти даже больше времени, чем на логотип серии.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022