Тираж новой игры по «Зловещим мертвецам» перевалил за 500 тыс. копий за 5 дней

13 мая состоялся релиз Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам». Всего за пять дней после выхода игра разошлась тиражом более чем в 500 тыс. копий. Для подобного проекта это очень хороший результат.
Об этом сообщила компания Embracer Group, владеющая студией Saber Interactive, которая тайтл и разработала. Такими темпами экшен уже скоро достигнет 1 млн проданных копий.
Evil Dead: The Game — кооперативный асимметричный экшен по известной франшизе. В сетевом режиме команда из четырёх выживших противостоит одному демону. Также в проекте есть и одиночные миссии.
Evil Dead: The Game, кстати, доступна в России на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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