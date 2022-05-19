Роботы и революция в сюжетном трейлере экшена Steelrising
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Разработчики Steelrising из студии Spiders опубликовали сюжетный трейлер грядущего проекта. В ролике можно оценить атмосферу создаваемого мира, взглянуть на персонажей и главную героиню.
Протагонистом выступит автоматон по имени Эгида. Она должна будет исследовать Францию XVIII века, сражаться с другими автоматонами и спасти людей от ярости короля Людовика XVI, который побеждает революцию жестокими методами.
Париж, 1789 год. Город находится во власти террора. Революция была подавлена жестоким Людовиком XVI и его безжалостной механической армией.
Steelrising выйдет 8 сентября на PC, PS5 и Xbox Series. 18 мая Spiders анонсировала вторую часть GreedFall. Игра станет приквелом оригинала, а её релиз состоится в 2023-м.
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