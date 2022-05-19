В новом трейлере Sniper Elite 5 показали зрелищные убийства

Разработчики Sniper Elite 5 из студии Rebellion продолжают завлекать геймеров. Авторы выпустили новый трейлер шутера и показали его фишку — зрелищные убийства с рентгеном.

В ролике можно увидеть, как главный герой расправляется с нацистами и бьёт точно в цель. При убийстве отображается рентген противника и показывается всё детально. Например, как пуля входит в череп и пробивает мозг. Конечно, выжить после этого возможно только в какой-нибудь Mortal Kombat.

Протагонистом тайтла выступит Карл Фейрберн, который будет противостоять немецким войскам во Франции 1944 года. Игра выйдет уже 26 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. С первого дня проект попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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