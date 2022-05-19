Президент Microsoft: покупка Activision Blizzard идёт быстро
Поделиться
19 мая президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит дал интервью бельгийской газете L'Écho. Во время беседы с журналистом Смит рассказал о прогрессе по покупке Activision Blizzard.
По его словам, приобретение компании продвигается довольно быстро и хорошо. Смит отметил, что в целом этот процесс долгий, однако он того стоит.
Это всё происходит быстро. Во всяком случае, для покупки такого масштаба. Мы сейчас постоянно отвечаем на различные вопросы, оно и понятно. Очевидно, что чем быстрее сделка закроется, тем будет лучше.
Брэд Смит
Microsoft отдала за покупку Activision Blizzard целых $ 68,7 млрд. Если всё пойдёт по плану, то сделку закроют до конца июня 2023 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 19 мая 2022
-
15:24
-
14:55
-
14:38
-
14:20
-
14:02
-
13:40
-
13:25
-
12:57
-
12:57
-
12:30
-
12:25
-
11:55
-
11:21
-
10:53
-
10:23
-
09:52
-
09:24
-
08:55
-
08:23
- 18 мая 2022
-
20:04
-
19:36
-
19:27
-
18:55
-
18:25
-
17:32
-
16:56
-
16:27
-
15:21
-
14:55
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:20
-
13:59
-
13:51
Партнерский контент