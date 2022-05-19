В России могут легализовать криптовалюты

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России будут легализованы криптовалюты — их можно будет использовать как платёжное средство. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

Короткий вопрос — короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт и как будет регулироваться.

Мантуров отметил, что вопросом регулирования криптовалют активно занимаются правительство и Центробанк, «но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться».

При этом ещё в январе Центробанк предложил полный запрет криптовалюты в России, поскольку в цифровой валюте видят большую опасность для экономики всей страны. Криптовалюты якобы слишком ненадёжны, из-за чего ими могут пользоваться мошенники. Вдобавок их невозможно отслеживать, а майнинг негативно влияет на экологию.

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