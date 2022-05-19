Промежность Кинг-Конга позволяет фармить опыт в Call of Duty: Warzone

До 25 мая в Call of Duty: Warzone проходит операция «Монарх». Её фишкой стало появление Годзиллы и Кинг-Конга. Игроки уже успели высмеять этих существ, однако пользователь Reddit под ником Mundoschristmas, кажется, зашёл дальше всех.
В небольшом ролике он показал секретное место для фарма опыта — оно находится в промежности Кинг-Конга. Для того чтобы добраться до точки, необходимо взять вертолёт и попытаться не попасть под атаку монстра. Если всё получится, то вы окажетесь у Конга в промежности и будете получать много опыта.
Вероятно, это простой баг, который разработчики вскоре исправят, однако менее смешным из-за этого он не становится. В комментариях на Reddit люди шутят, что в этот момент Конг точно закатил глаза и получал удовольствие.
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