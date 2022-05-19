Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony раскрыла для God of War Ragnarok специальные возможности

Sony раскрыла для God of War Ragnarok специальные возможности
Комментарии

19 мая Sony и её студия Sony Santa Monica рассказали, что в God of War Ragnarok будет множество функций для людей с ограниченными возможностями. Если точно, то их будет более 60.

В блоге PlayStation подробно рассказано про функции доступности. Например, авторы позаботились о субтитрах — их можно будет полноценно настраивать: выбирать им цвет, размер, включить или выключить размывающий фон. Также разработчики добавят описание всем звуковым эффектам. Вместе с этим разработчики показали новый скриншот God of War Ragnarok с демонстрацией увеличения игровых значков.

Важным аспектом станет и режим высокой контрастности. С его помощью будут выделяться персонажи, предметы, противники и многое другое. Также в проекте будут и звуковые сигналы. Они будут срабатывать при приближении к важным объектам.

Ещё Sony Santa Monica выложила уже показанный ранее трейлер игры, но с детальным озвучиванием. Например, диктор говорит, что на экране логотип PlayStation Studios и озвучивает другие детали.

God of War Ragnarok должна выйти в 2022 году на PS4 и PS5.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022