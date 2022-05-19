Sony раскрыла для God of War Ragnarok специальные возможности

19 мая Sony и её студия Sony Santa Monica рассказали, что в God of War Ragnarok будет множество функций для людей с ограниченными возможностями. Если точно, то их будет более 60.

В блоге PlayStation подробно рассказано про функции доступности. Например, авторы позаботились о субтитрах — их можно будет полноценно настраивать: выбирать им цвет, размер, включить или выключить размывающий фон. Также разработчики добавят описание всем звуковым эффектам. Вместе с этим разработчики показали новый скриншот God of War Ragnarok с демонстрацией увеличения игровых значков.

Важным аспектом станет и режим высокой контрастности. С его помощью будут выделяться персонажи, предметы, противники и многое другое. Также в проекте будут и звуковые сигналы. Они будут срабатывать при приближении к важным объектам.

Ещё Sony Santa Monica выложила уже показанный ранее трейлер игры, но с детальным озвучиванием. Например, диктор говорит, что на экране логотип PlayStation Studios и озвучивает другие детали.

God of War Ragnarok должна выйти в 2022 году на PS4 и PS5.

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