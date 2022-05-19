Frogwares анонсировала мистический хоррор Project Palianytsia

19 мая издание Gematsu сообщило, что украинская студия Frogwares анонсировала свой новый проект. Он называется Project Palianytsia. Игра будет мистическим хоррором и понравится фанатам «Шерлока Холмса».

Примечательно, что Palianytsia (паляница) — украинский хлеб из пшеничной муки. Проект Frogwares называется именно так, по крайней мере пока.

Теперь мы можем официально сообщить, что работаем над новой игрой под кодовым названием «Паляница». Она совмещает в себе элементы хоррора и мистики, которые должны понравиться поклонникам «Тонущего города» и «Шерлока Холмса».

По словам разработчиков, они объявят детали проекта уже совсем скоро. У Project Palianytsia пока что нет даты выхода и платформ.

Концепт-арты Project Palianytsia

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