Frogwares анонсировала мистический хоррор Project Palianytsia
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19 мая издание Gematsu сообщило, что украинская студия Frogwares анонсировала свой новый проект. Он называется Project Palianytsia. Игра будет мистическим хоррором и понравится фанатам «Шерлока Холмса».
Примечательно, что Palianytsia (паляница) — украинский хлеб из пшеничной муки. Проект Frogwares называется именно так, по крайней мере пока.
Теперь мы можем официально сообщить, что работаем над новой игрой под кодовым названием «Паляница». Она совмещает в себе элементы хоррора и мистики, которые должны понравиться поклонникам «Тонущего города» и «Шерлока Холмса».
По словам разработчиков, они объявят детали проекта уже совсем скоро. У Project Palianytsia пока что нет даты выхода и платформ.
Концепт-арты Project Palianytsia
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