Мобильная версия провальной eFootball выйдет 2 июня

Konami объявила, что долгожданное (для кого-то) обновление мобильной eFootball случится уже 2 июня. В этот день eFootball PES 2021 перезапустится как eFootball 2022.
Новая версия мобильного футсима сможет похвастаться множеством геймплейных нововведений, улучшением технической части и лишь частичным переносом данных — при этом часть совсем старых смартфонов и планшетов больше не будут поддерживаться.
Тогда же на ПК и консолях выйдет патч 1.1.0.
Разработчики обещают улучшить отображение статистики и подготовиться к старту второго сезона футбольного симулятора 16 июня (первый закончился сегодня) — со стартом нового сезона обещают побольше виртуальных событий и других интересных вещей.
Вдобавок с 30 мая по 2 июня начнётся большая профилактика серверов, во время которой будут доступны товарищеские матчи. Также добавят лёгкий уровень сложности и время матча на 10 минут.
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