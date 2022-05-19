Старые герои и новые лица в первом трейлере третьего сезона «Академии Амбрелла»
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Netflix выпустил долгожданный трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла». Судя по всему, члены противоположных академий с первой же серии не поладят и сойдутся в драке, как и было очевидно. Притом «Амбрелла» явно проиграет.
В ролике можно увидеть нарезку сражений «Амбреллы» и «Спэрроу». В самом конце трейлера показали, возможно, для кого-то спойлерный фрагмент. Впрочем, герой по имени Клаус так и сказал: «Предупреждаю, спойлер».
Свежий постер шоу
Главные роли в шоу исполнили Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн Эйдан Галлахер и многие другие. Премьера третьего сезона шоу состоится на Netflix 22 июня.
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