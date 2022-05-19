Старые герои и новые лица в первом трейлере третьего сезона «Академии Амбрелла»

Netflix выпустил долгожданный трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла». Судя по всему, члены противоположных академий с первой же серии не поладят и сойдутся в драке, как и было очевидно. Притом «Амбрелла» явно проиграет.

В ролике можно увидеть нарезку сражений «Амбреллы» и «Спэрроу». В самом конце трейлера показали, возможно, для кого-то спойлерный фрагмент. Впрочем, герой по имени Клаус так и сказал: «Предупреждаю, спойлер».

Свежий постер шоу

Главные роли в шоу исполнили Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн Эйдан Галлахер и многие другие. Премьера третьего сезона шоу состоится на Netflix 22 июня.

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