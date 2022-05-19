Как бесплатно получить Borderlands 3 для ПК в России

19 мая в Epic Games Store стартовала раздача крупной игры — Borderlands 3. Однако из-за того, что издатель шутера 2K приостановил деятельность в России, для страны тайтл не раздают.

Несмотря на это, получить Borderlands 3 можно, даже если вы из России. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий. Ранее об этом способе мы рассказывали на примерах Prey и Total War: Warhammer. Нужно перейти по ссылке и зарегистрировать аккаунт в цифровом магазине Epic Games.

Новость по теме Borderlands 3 раздают в Epic Games Store, но не в России

Во время регистрации важно выбрать любую страну, кроме России и Беларуси. Пусть это будет, например, Аргентина. Далее можно указать любые данные и продолжить процедуру.

Если у вас уже есть лаунчер, то вы должны войти в созданный аккаунт и забрать Borderlands 3. Игра будет работать без проблем, но только на свежем аккаунте.

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