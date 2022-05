Про ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic обещают вскоре рассказать

Во время финансового отчёта за конец 2021 года один из руководителей Embracer Group Мэттью Карч рассказал про ожидаемый ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic.

По его словам, в разработке тайтла студии Aspyr оказывает помощь Saber Interactive. Команды усердно работают. Авторы будут готовы рассказать про проект уже в ближайшие месяцы.

Мы полностью уверены в том, что игра будет фантастической, но это крупный продукт, а такие обычно занимают много времени и сил. Star Wars: Knights of the Old Republic очень старая, нам пришлось создавать игру с нуля. В ближайшие месяцы мы расскажем об игре больше.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic анонсировали в сентябре 2021 года на презентации Sony. Релиз состоится на ПК и PS5 не раньше 2023 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!