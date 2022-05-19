В фильме «Барби» может появиться несколько Кенов и Барби

19 мая в социальных сетях репортёр The New York Times Кайл Бьюкенен сообщил занимательные детали грядущего фильма «Барби». По его словам, в ленте нас ждёт несколько версий Кена и Барби.
Основные роли закреплены за Марго Робби и Райаном Гослингом — они сыграют Барби и Кена, однако, похоже, они не будут единственными, кто воплотит образ знаменитых кукол. По словам Бьюкенена, роли Кенов также исполнят Симу Лю и Шути Гатва, а Барби сыграют Исса Рэй и Хари Неф. Официально об этом неизвестно, однако таким образом создатели ленты могут придать ей интерес.
В конце апреля издание The Hollywood Reporter отмечало, что в картину могут вписать некоторые мета-элементы. Возможно, THR как раз имело ввиду несколько версий кукол.
Премьера «Барби» намечена на 21 июля 2023 года
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