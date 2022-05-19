Умер композитор Вангелис — он написал музыку к «Бегущему по лезвию»

19 мая стало известно о смерти греческого композитора Вангелиса Папатанасиу. Ему было 79 лет. Сообщается, что смерть наступила во Франции во время лечения от COVID-19.

Он написал музыку ко многим фильмам. В их числе: «Бегущий по лезвию» 1982 года, «Александр», «Персонаж», «Огненные колесницы» и другие. Вангелис увлекался музыкой с самого детства, поэтому в будущем ему удалось стать одним из известнейших композиторов.

В историю музыки Вангелис вошёл как один из первых исполнителей в жанре электроники. У композитора даже есть премия «Оскар». Ему её выдали за работу над фильмом «Огненные колесницы».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!