Умер композитор Вангелис — он написал музыку к «Бегущему по лезвию»
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19 мая стало известно о смерти греческого композитора Вангелиса Папатанасиу. Ему было 79 лет. Сообщается, что смерть наступила во Франции во время лечения от COVID-19.
Он написал музыку ко многим фильмам. В их числе: «Бегущий по лезвию» 1982 года, «Александр», «Персонаж», «Огненные колесницы» и другие. Вангелис увлекался музыкой с самого детства, поэтому в будущем ему удалось стать одним из известнейших композиторов.
В историю музыки Вангелис вошёл как один из первых исполнителей в жанре электроники. У композитора даже есть премия «Оскар». Ему её выдали за работу над фильмом «Огненные колесницы».
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