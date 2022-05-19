Создатели Hearthstone анонсировали игру про супергероев Marvel

Second Dinner анонсировала свою дебютную игру — Marvel Snap. Вполне ожидаемо это коллекционная карточная игра про супергероев вселенной Marvel. Релиз состоится до конца года на ПК, iOS и Android.
Как отмечают бывшие создатели Hearthstone, они большую часть своей профессиональной карьеры создавали превосходные коллекционные карточные игры, однако они так и не стали по-настоящему массовыми. С Marvel Snap это должно измениться.
Мы хотим, чтобы весь мир влюбился в карточные бои.
Основная особенность Marvel Snap — динамичность. Игрокам не надо ждать хода соперника, они оба ходят без каких-либо таймеров, а воевать предстоит сразу на трёх локациях — нечто подобное пытались сделать в Artifact. Тут же обещают сделать всё крайне понятно и интуитивно.
Мы делаем её максимально понятно и доступной для всех, но не забываем о хардкорных игроках — для них тут хватит глубины.
Особая гордость разработчиков — внешний вид игры и, конечно же, самих карточек. Всего будет около 150 персонажей, однако у многих будут альтернативная внешность, поскольку художники сделали слишком много крутых рисунков.
Ещё одна важная особенность ККИ вынесена в название — Snap (Щелчок) — это множитель, которым можно воспользоваться для увеличения урона. Он может расти несколько раз и противник также может пополнять его.
Релиз Marvel Snap случится до конца года на ПК, iOS и Android. Игра будет распространяться по условно-бесплатной системе, при этом ЛЮБУЮ карточку можно будет получить просто играя, без вливания реальных денег. На этом команда делает особый акцент в анонсе.
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