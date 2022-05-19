Источники: Disney запустила создание нового «Сорвиголовы»

Вслед за множеством слухов источники Variety подтвердили, что Disney действительно начинает разработку сериала про «Сорвиголову». За сценарий отвечает дуэт Мэтта Кормана и Криса Орда — ранее они вместе работали над шпионском сериалом «Тайные связи».
Журналисты не подтверждают, что Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио появятся в новом сериале, однако, учитывая их появление в «Человеке-пауке: Нет пути домой» и «Соколином глазе», это кажется совсем очевидным.
Прошлые слухи утверждали, что съёмки продолжения сериала запланированы на конец года, поэтому его премьеру можно ожидать либо в конце 2023-го, либо в начале 2024 года. При этом другие персонажи бывших сериалов Netflix до этого могут появиться и в других проектах Marvel — например, в «Женщине-Халк».
По слухам, Disney также планирует сериал про Карателя с Джоном Бернталом.
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