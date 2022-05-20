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Первый трейлер «Винчестеров» — приквела сериала «Сверхъестественное»

Первый трейлер «Винчестеров» — приквела сериала «Сверхъестественное»
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Телеканал CW выпустил дебютный трейлер The Winchesters («Винчестеры») — приквела культового сериала «Сверхъестественное». Шоу расскажет о родителях Дина и Сэма — Джоне и Мэри, которые борются со злом. При этом история будет вестись через рассказ самого Дина в исполнении Дженсена Эклса

Главные роли в сериале исполнили Дрэйк Роджер («Между небом и землёй») и Мэри Кэмпбелл («З-О-М-Б-И 2»). За сценарий отвечает Робби Томпсон, работавший над оригинальным шоу. Авторы обещают сохранить канон вселенной, при этом удивляя зрителей сюжетными поворотами.

Премьера The Winchesters состоится этой осенью на телеканале CW. Неизвестно, сколько серий войдёт в первый сезон.

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