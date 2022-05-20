В классических играх для новой PS Plus появятся трофеи

Студия Bend Studio заявила, что культовая Syphon Filter получит поддержку трофеев — системы достижений на консолях PlayStation. Игра станет доступна подписчикам расширенной PS Plus. А при получении всех трофеев игроков ждёт заветная «платина».
«Платина» в Syphon Filter
Пока неизвестно, планирует ли Sony добавлять трофеи в каждую классическую игру c PS1, PS2 и PSP или в данном случае всё будет зависеть от разработчиков. Конечно, любители достижений были бы рады выбить «платину» в своей любимой игре детства, так что будем надеяться на то, что это станет трендом среди классических проектов.
Запуск обновлённой PS Plus в Европе состоится 23 июня. Подписка будет разделена на три тарифа, каждый из которых предоставляет определённое число доступных игр.
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