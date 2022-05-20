СМИ: в администрации президента обсудили судьбу отечественной игровой индустрии

По данным издания «Коммерсантъ», 18 мая администрация президента (АП) провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка. При этом участие принимали сами разработчики, а не топ-менеджеры — чтобы узнать, «насколько реально всё плохо».

Участники сразу обозначили две ключевые проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, Google Play) и компьютерных игр (Steam), а также перспективу остаться без доступа к необходимому программному обеспечению — игровым движкам. Разработчики заявили, что теоретически можно создать российское ПО для разработки игр, однако реализация идеи обойдётся в несколько миллиардов рублей и займёт 2–3 года.

Разработчики отметили, что китайский рынок смог бы заменить западный, однако он «крайне зарегулирован, и войти туда без административной помощи государства не выйдет». По словам основателя портала rawg.io Гаджи Махтиева, выход отечественных разработчиков игр на китайский рынок практически невозможен.

Он в десятки раз больше российского, и уровень качества продуктов там на порядок выше. Проще говоря, у китайских разработчиков есть опыт создания AAA-продуктов, а у российских компаний таких навыков нет. Чтобы зайти на этот рынок, нужно для начала обладать соизмеримыми компетенциями и навыками, одной административной поддержки тут не хватит.

Также участники обсудили восприятие игр российской общественностью. Один из выступающих подчеркнул, что «из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж», который нужно исправлять.

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