На Netflix вышел третий сезон «Любви, смерти и роботов» — с русскими субтитрами

В онлайн-кинотеатре Netflix вышел третий сезон сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». Всего вышло девять эпизодов продолжительностью до 20 минут — они доступны с русскими субтитрами.

«Любовь, смерть и роботы» — анимационная антология от Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Охотник за разумом»). Каждый эпизод рассказывает совершенно разные истории и выполнен в различных визуальных стилях. Первый сезон вышел в марте 2019 года, второй — в мае 2021-го.

Ранее Netflix выложил в открытый доступ один из эпизодов третьего сезона, а затем скрыл ролик из своего YouTube-канала. В компании не комментировали ситуацию.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!