Трейлер «Женщины-Халка» за сутки посмотрели 78 млн раз — второе место для сериалов Marvel

18 мая Disney выпустила первый трейлер сериала She-Hulk: Attorney at Law про Женщину-Халка. По данным The Hollywood Reporter, за 24 часа его посмотрели 78 млн раз. Это второй результат для сериала Marvel — лидирует всё ещё «Сокол и Зимний солдат». Однако трейлер последнего показывали в рамках Супербоула — крупнейшего спортивного события в США. Вместе с ним ролик набрал внушительные 125 млн просмотров.
«Женщина-Халк» расскажет про юриста Дженнифер Уолтерс — сестру Брюса Бэннера, которая после переливания крови получает способность перевоплощаться в мощное зелёное существо. Главную роль в сериале исполнила Татьяна Маслани («Тёмное дитя»), к своим ролям вернулись Марк Руффало (Брюс Бэннер) и Тим Рот (Мерзость).
Премьера «Женщины-Халка» состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдёт девять эпизодов по 30 минут.
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