Томас Хейден Чёрч сыграет злодея в сериале по Twisted Metal

По сообщению издания The Hollywood Reporter, звезда «Человека-паука» Томас Хейден Чёрч сыграет в сериале по Twisted Metal. Ему достанется роль главного злодея.

Стали известны и детали роли актёра. Хейден Чёрч сыграет агента Стоуна. THR описывает его как жестокого и холодного человека, для которого превыше всего его работа. Он готов жестоко наказывать даже мелких правонарушителей. Стоун убьёт любого, кто встанет у него на пути и посмеет бросить вызов его власти.

Энтони Маки исполнит роль главного героя Джона Доу. Маки в начале апреля заявлял, что съёмки сериала начнутся в ближайшие недели. Видимо, это случится уже скоро. Шоураннером шоу выступит Майкл Джонатан. Сериал разрабатывают Sony Pictures Television, Playstation Productions и Universal Television.

Когда состоится премьера сериала по Twisted Metal, неизвестно.

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