В наследнице «Героев» Songs of Conquest отрегулируют уровень сложности

10 мая в раннем доступе вышла пошаговая стратегия Songs of Conquest — это наследница культовой Heroes of Might & Magic от небольшой студии Lavapotion. Игроки приняли игру очень позитивно, однако многие отмечают, что стратегии необходимы различные доработки.
Авторы также запустили форму обратной связи, с помощью которой пользователи могут предложить свои идеи. Одной из подобных идей разработчики поделились в своём «твиттере». В ней геймер жалуется на четвёртую миссию кампании, которая, по его мнению, слишком уж сложная. При этом геймер не просит сделать её легче — он предлагает переименовать её во что-то вроде «Выкуси, задрот» или «Нет надежды».
Авторы оценили идею и заверили, что не станут облегчать прохождение, а решат проблему по-другому.
Некоторым наша игра кажется слишком сложной. Мы работаем над этим. Но мы не хотим слишком сильно упрощать игру, а скорее позволим пользователям индивидуализировать их игровой опыт.
Судя по всему, игроков ждёт нечто вроде детальной настройки уровня сложности. О сроках выхода обновления разработчики не сообщили.
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