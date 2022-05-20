В Elden Ring воссоздали Геральта из «Ведьмака» — с ведьмачьими знаками и эликсирами

Некоторые геймеры просто обожают воссоздавать своих любимых персонажей и их способности в играх. Так, пользователь под ником Fatg0d так любит третьего «Ведьмака», что решил перенести в Elden Ring Геральта из Ривии. Он создал максимально похожего на Белого Волка персонажа, а во время своего прохождения пользовался только умениями ведьмаков.
Дело дошло даже до симуляции знаков: Игни, Аарда, Аксия, Ирдена и Квена — геймер воссоздал их с помощью заклинаний, оружейных умений и зелий. Конечно же, не обошлось и без ведьмачьих эликсиров, которые в Elden Ring накладывают кучу положительных эффектов.
В комментариях оценили «косплей» автора и отметили, что ему также нужно было воссоздать различные баги с Плотвой, которая то на крышу заберётся, то отжиматься начнёт. Кто знает, возможно, с каким-нибудь модом и это станет реализуемо.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 мая 2022
-
15:16
-
15:01
-
14:55
-
14:25
-
13:54
-
13:45
-
13:24
-
13:02
-
13:02
-
12:25
-
11:55
-
11:24
-
10:52
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:24
- 19 мая 2022
-
23:20
-
23:13
-
20:25
-
20:06
-
19:33
-
18:59
-
18:21
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:35
-
17:17
-
17:09
-
16:49
-
15:56
-
15:24
-
14:55