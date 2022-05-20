Крупная презентация ПК-игр PC Gaming Show состоится 12 июня
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Издание PC Gamer анонсировало презентацию PC Gaming Show, посвящённую ПК-играм. Она пройдёт 12 июня в 22:30 мск. Авторы обещают несколько мировых премьер и новых трейлеров, а среди прочего на выставке игроков ждёт:
- Неанонсированная игра от 11 Bit Studios (This War of Mine, Frostpunk).
- Новый проект от Klei Entertainment (Mark of the Ninja, Don’t Starve).
- Эксклюзивное интервью с разработчиками Arma 4.
- Финальный трейлер Immortality от Сэма Барлоу (Her Story, Telling Lies).
- Новый геймплей мода Levitation для Half-Life: Alyx.
- Новая информация о Warhammer 40 000: Space Marine 2.
- Первый геймплей стратегии Victoria 3.
Трансляцию выставки можно будет посмотреть на YouTube и Twitch. 12 июня также состоится совместная презентация Xbox и Bethesda — она начнётся уже в 20:00 мск.
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