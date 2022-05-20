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Появилось 13 минут геймплея карточной игры Marvel Snap

Появился геймплей карточной игры Marvel Snap
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Вчера студия Second Dinner анонсировала свою дебютную игру. Первым проектом команды станет коллекционная карточная игра (ККИ) Marvel Snap. 20 мая издание GameSpot опубликовало геймплей тайтла с комментариями креативного директора Бена Броуди.

В 13-минутном ролике показали много игрового процесса. В нём можно увидеть большое количество персонажей, в числе которых Железный человек, Человек-паук, Человек-муравей, Йонду и многие другие. В целом геймплей будет динамичным благодаря одновременным ходам игроков. Также в видео стоит отметить анимационные эффекты при использовании карт.

По словам Броуди, разработчики постарались сделать так, чтобы каждый матч был увлекательным и нескучным. Отдельно он выделил работу художников и большое количество вариаций персонажей.

Marvel Snap выйдет в 2022 году на ПК, iOS и Android. Игра будет условно-бесплатной, а выбить всех героев можно будет без траты реальных денег.

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