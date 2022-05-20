Появился геймплей карточной игры Marvel Snap

Вчера студия Second Dinner анонсировала свою дебютную игру. Первым проектом команды станет коллекционная карточная игра (ККИ) Marvel Snap. 20 мая издание GameSpot опубликовало геймплей тайтла с комментариями креативного директора Бена Броуди.
В 13-минутном ролике показали много игрового процесса. В нём можно увидеть большое количество персонажей, в числе которых Железный человек, Человек-паук, Человек-муравей, Йонду и многие другие. В целом геймплей будет динамичным благодаря одновременным ходам игроков. Также в видео стоит отметить анимационные эффекты при использовании карт.
По словам Броуди, разработчики постарались сделать так, чтобы каждый матч был увлекательным и нескучным. Отдельно он выделил работу художников и большое количество вариаций персонажей.
Marvel Snap выйдет в 2022 году на ПК, iOS и Android. Игра будет условно-бесплатной, а выбить всех героев можно будет без траты реальных денег.
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