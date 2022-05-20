The Callisto Protocol не переносят: наследница Dead Space выйдет до конца года

The Callisto Protocol стала мелькать в новостях всё чаще. Вчера игра попала на обложку свежего номера издания Game Informer, а сегодня появилась свежая информация.

Издателем хоррора выступает Krafton. Недавно компания в свежем финансовом отчёте отметила, что релиз The Callisto Protocol состоится во второй половине 2022 года. Ранее об этом известно не было. Говорили лишь про релиз в этом году, без конкретики.

Новость по теме The Callisto Protocol попала на обложку GameInformer

При этом можно заметить, что хоррор помечен как АААА-проект. Обычно так помечают игры, на разработку которых потрачено очень большое количество ресурсов. Соответственно, их качество тоже должно быть на уровне.

Разработкой проекта занимается студия Striking Distance во главе с Гленом Скофилдом. Ранее авторы заявляли, что хотят сделать ужасающий хоррор, который будет держать игроков в напряжении. Релиз игры состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

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