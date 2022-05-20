В Steam началась крупная распродажа игр Paradox

В Steam стартовала распродажа игр Paradox Interactive. В ходе акции по скидкам можно купить много известных стратегий. В их числе: Crusader Kings 3, Hearts of Iron 4, Cities: Skylines и другие проекты.

Интересные предложения

К старту распродажи Paradox выпустила и специальный трейлер. В нём показали игры, которые можно купить по скидкам. Акция продлится до 23 мая, а в стратегию Stellaris можно поиграть бесплатно ещё три дня.

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