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В Steam началась распродажа игр Paradox со скидками на Crusader Kings 3 и Cities: Skylines

В Steam началась крупная распродажа игр Paradox
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В Steam стартовала распродажа игр Paradox Interactive. В ходе акции по скидкам можно купить много известных стратегий. В их числе: Crusader Kings 3, Hearts of Iron 4, Cities: Skylines и другие проекты.

Интересные предложения

К старту распродажи Paradox выпустила и специальный трейлер. В нём показали игры, которые можно купить по скидкам. Акция продлится до 23 мая, а в стратегию Stellaris можно поиграть бесплатно ещё три дня.

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