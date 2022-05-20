В Steam началась крупная распродажа игр Paradox
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В Steam стартовала распродажа игр Paradox Interactive. В ходе акции по скидкам можно купить много известных стратегий. В их числе: Crusader Kings 3, Hearts of Iron 4, Cities: Skylines и другие проекты.
Интересные предложения
- Europa Universalis 4 — 711 рублей (-63%)
- Surviving Mars — 128 рублей (-75%)
- Prison Architect — 128 рублей (-75%)
- Cities: Skylines — 124 рубля (-75%)
- Hearts of Iron 4 — 174 рубля (-75%)
- Crusader Kings 3 — 744 рубля (-20%)
- Imperator: Rome — 181 рубль (-75%)
- Victoria II — 87 рублей (-75%)
- Paradox Grand Strategy Collection — 1124 рубля (-73%)
К старту распродажи Paradox выпустила и специальный трейлер. В нём показали игры, которые можно купить по скидкам. Акция продлится до 23 мая, а в стратегию Stellaris можно поиграть бесплатно ещё три дня.
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