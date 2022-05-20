Допросы, сумка, крепости: инсайдеры сливают детали Call of Duty Warzone 2

Вслед за первыми утечками инсайдер Том Хендерсон решил рассказать о главных особенностях грядущей Call of Duty: Warzone 2. Он выделил пять главных вещей.

Во-первых, Infinity Ward тестирует механику допросов. Когда напарник противников истекает кровью, к нему можно подойти и допросить — на это уйдёт порядка шести секунд. После чего станет известно местоположение союзников врага. Ещё неизвестно, добавят ли фишку в финальную версию шутера.

Во-вторых, из Black Ops 4 вернутся бронежилеты. Теперь для укрепления брони придётся искать специальные жилеты (их три уровня), на которые уже можно поставить пластины. Чем выше уровень жилета, тем больше пластин он вмещает.

В-третьих, вернётся инвентарь, где теперь можно хранить разные предметы — главное, чтобы они помещались в клеточки. Наиболее ближайший аналог тут, наверное, Resident Evil 4. Патроны занимают один слот, серия убийств — четыре (квадрат 2х2), а винтовка — шесть (прямоугольник 2х3). Эти цифры лишь для лучшего понимания.

Сейчас инвентарь всё ещё на раннем этапе создания, поэтому многое может измениться. Но цель сделать его сложнее, чем простая горизонтальная линейка из Black Ops 4: Blackout.

В-четвёртых, появятся про-перки — фактически это просто усиленные уже существующие перки. Их можно получить, выполняя разные задачи вроде зачистки крепостей.

В-пятых, появятся крепость! Ближайшая аналогия — замки в Assassin's Creed, которые охраняют множество противников под управлением искусственного интеллекта. Надо не только бездумно уничтожать врагов, но и выполнять различные задачи. За успешное выполнение дадут выкладку, про-перк или награду за убийства.

Как и все другие утечки, воспринимайте эту информацию со скепсисом, поскольку Warzone 2 и Modern Warfare 2 всё ещё в активном производстве. Они выйдут через 5-6 месяцев, что-то может измениться.

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Вместе с этим Хендерсон отметил, что хотя часть карт из оригинальной Modern Warfare 2 (2009) появится на локации Warzone 2, однако это не означает, что их добавят в новую Modern Warfare 2 (2022). По крайней мере, в момент релиза. Речь, видимо, про Highrise — она должна появиться в Warzone 2.