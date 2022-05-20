PlayStation может интегрировать свои онлайн-функции с ПК

PlayStation ищет директора по продуктам с опытом работы на рынке ПК-игр. Судя по описанию вакансии, компания планирует вывести свои онлайн-функции за пределы консолей.

Кандидату предстоит работать над направлением PlayStation PC Game Experiences, подбирать и развивать сотрудников. Директору также нужно будет заниматься интеграцией различных продуктов с платформой PlayStation network и хорошо разбираться в функциях вроде кроссплея и облачных технологиях.

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Ранее стало известно, что PlayStation хочет сильнее закрепиться на рынке ПК, для чего ищет директора по развитию всего направления. Судя по свежей вакансии, компания может выпускать не только больше игр за пределы консолей, но и интегрировать функции PlayStation network.

Вероятно, Sony готовится выпустить несколько онлайн-игр на разные платформы, о чём раньше появились слухи. В них, скорее всего, добавят кроссплей и другие функции. Ранее компания купила создателей серии Destiny, которые будут помогать в создании сетевых проектов.

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