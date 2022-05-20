Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые 8 минут четвёртого сезона «Очень странных дел»

В начале четвёртого сезона «Очень странных дел» показали опыты и много смертей
Комментарии

Создатели сериала «Очень странные дела» представили первые восемь минут четвёртого сезона, премьера которого состоится в конце мая.

В начале первого эпизода показывают Национальную лабораторию Хоукинса в 1979 году, где Мартин Бреннер проводит опыты над 10-м участником экспериментов. В этот момент в комнате с другим подопытным, судя по всему, появляется некое существо, которое убивает почти всех.

Четвёртый сезон «Очень странных дел» разделили на две части. Первые семь эпизодов выйдут 27 мая, а оставшиеся два — 1 июля. Ранее авторы сообщили, что каждая серия будет длиться не менее часа.

В новом сезоне вернутся знакомые персонажи, среди которых Майк, Уилл, Одиннадцать, Макс и шериф Хоппер. Главные роли в шоу сыграли Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и другие.

Новость по теме
Источники: у авторов «Очень странных дел» случился срыв из-за утечки по четвёртому сезону

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022