В начале четвёртого сезона «Очень странных дел» показали опыты и много смертей

Создатели сериала «Очень странные дела» представили первые восемь минут четвёртого сезона, премьера которого состоится в конце мая.
В начале первого эпизода показывают Национальную лабораторию Хоукинса в 1979 году, где Мартин Бреннер проводит опыты над 10-м участником экспериментов. В этот момент в комнате с другим подопытным, судя по всему, появляется некое существо, которое убивает почти всех.
Четвёртый сезон «Очень странных дел» разделили на две части. Первые семь эпизодов выйдут 27 мая, а оставшиеся два — 1 июля. Ранее авторы сообщили, что каждая серия будет длиться не менее часа.
В новом сезоне вернутся знакомые персонажи, среди которых Майк, Уилл, Одиннадцать, Макс и шериф Хоппер. Главные роли в шоу сыграли Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и другие.
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