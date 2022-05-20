Источники: компания Илона Маска заплатила $ 250 тыс. из-за сексуальных домогательств

Business Insider сообщило о сексуальном домогательстве, в котором замешан Илон Маск. Согласно источнику и документам, которые получило издание, генеральный директор Tesla и SpaceX заплатил за урегулирование конфликта $ 250 тыс.

Анонимный источник Business Insider рассказал, что Маск в 2016 году домогался стюардессу на своём самолёте. За интимные услуги он предлагал девушке, которая ездит верхом, купить лошадь, но она отказалась. Сообщается, что основатель SpaceX обнажил половые органы и прикоснулся к бедру жертвы.

Также выяснилось, что когда девушка устроилась на работу стюрдессой, то её попросили получить лицензию массажистки. Инцидент с домогательствами произошёл во время сеанса массажа, который она делала Маску. По информации Business Insider, женщина подала иск против владельца SpaceX, после чего компания выплатила ей $ 250 тыс. за урегулирование конфликта.

Business Insider утверждает, что связалось с Маском из-за этой ситуации, но ему понадобилось время для ответа. Представители SpaceX также не дали никаких комментариев.

В «Твиттере» Маск посчитал обвинения политически мотивированными, потому что ранее он назвал демократов США партией разделения и ненависти. В будущем генеральный директор Tesla решил голосовать за республиканцев.

Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму. Это их стандартный (презренный) сценарий, но ничто не удержит меня от борьбы за будущее и ваше право на свободу слова.

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