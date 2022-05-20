SEGA рассчитывает на высокие оценки Sonic Frontiers

Компания SEGA во время разговора с аналитиками и инвесторами сообщила, что рассчитывает на хорошие оценки Sonic Frontiers. Игру хотят выпустить к новогодним праздникам, а высокие баллы простимулируют продажи.

Если Sonic Frontiers получит высокий средний балл, она может стать игрой, которую обязательно нужно купить. Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество игры к праздничному сезону.

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Креативный директор франшизы Такаси Иидзука ранее сообщил, что команда надеется на успех новый игры. Она может стать основой для будущих проектов про Соника на годы вперёд.

Sonic Frontiers анонсировали в конце 2021 года. Это будет первая игра про Соника с открытым миром, который предложит разнообразных врагов и локации. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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