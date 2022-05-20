В TikTok начали тестировать видеоигры

В сервисе TikTok начали тестировать видеоигры, о чём сообщило Reuters со ссылкой на источники. Пока что доступ к функции получили пользователи Вьетнама, но позже она появится в других странах.
По информации источников Reuters, владельцы TikTok из компании ByteDance рассчитывают, что видеоигры увеличат доходы благодаря рекламе. Кроме этого, возрастёт количество времени, которое пользователи проводят в приложении.
Сообщается, что в оригинальном TikTok, который известен как Douyin и доступен в Китае, пользователи могут играть с 2019 года. В международной версии приложения функцию тестируют во Вьетнаме, после чего она появится в других странах Юго-Восточной Азии.
Ранее владельцы TikTok ограничили работу в России из-за нового закона о фейках и запретили выкладывать видео и проводить трансляции. Если ситуация не изменится, то и видеоигры вряд ли доберутся до российской версии приложения.
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