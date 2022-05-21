Источники: EA хотела стать частью Disney, Universal, Apple или Amazon

В последние годы Electronic Arts активно хотела поудачнее продать себя, а недавние переговоры зашли в тупик буквально месяц назад. Об этом сообщает издание Puck News.
Среди потенциальных покупателей были Disney, Apple, Amazon, а в последнее время — Comcast (Universal). Однако сделка с ней сорвалась из-за того, что компании не смогли договориться о стоимости EA и том, как она будет управляться после продажи. Впрочем, СМИ ещё ожидают, что переговоры могут возобновиться.
Важное условие EA состоит в том, что структура издателя останется независимой, а Эндрю Уилсон останется управляющим компании. То есть речь, скорее, о слиянии, а не поглощении.
Разговоры с Disney шли в 2018-2019 годах, когда корпорация пыталась переманить Эндрю Уилсона к себе для работы над спортивной телесетью, однако тот отказался. Позже Disney вела переговоры напрямую с EA для расширения сотрудничества с потенциальным выкупом после успешных сделок, однако в итоге это ни во что не вылилось из-за фокуса корпорации на развитии Disney+.
EA стала особенно желанной для поглощения после того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard в январе 2022 года.
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