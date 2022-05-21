На создание Atomic Heart уже ушло более 630 тыс. часов

Создатели Atomic Heart из российской студии Mundfish рассказали о росте команды разработки и количестве времени, которое ушло на игру.

За пять лет разработки Atomic Heart команда выросла до 120 человек. Создатели решили подсчитать время, которое потратили на экшен, с учётом того, что не все сотрудники работали над ним постоянно. В результате получилось 633600 человеко-часов, что даст несколько десятков часов геймплея.

Позже авторы в шутку попросили фанатов умножить число на два, потому что над игрой работают по 16 часов в день. Также они показали новый скриншот с главным героем Atomic Heart.

Atomic Heart представляет собой экшен от первого лица в альтернативном СССР 50-х годов, где главный герой сражается с восставшими машинами. Игру часто сравнивают с BioShock, но настоящий геймплей пока не показали. Авторы планируют релиз с сентября по декабрь 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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