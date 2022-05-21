Трейлер «Женщины-Халка» получил больше всего дизлайков в истории Marvel Studios

Трейлер «Женщины-Халка» стал самым задизлайканым на канале Marvel, получив более 340 тыс. негативных оценок. В основном пользователи ругают графику, которая сильно выделяется на фоне окружения.

Многие фанаты отмечают, что с нетерпением ждут сериал, но графика портит впечатления от показанного. По словам пользователей, эффекты сильно выделяются на фоне остального, а лица и движения героев больше похожи на мультфильм.

Если бы они взяли женщину-культуриста и покрасили ее в зелёный цвет, это выглядело бы убедительней, чем компьютерная графика. Несмотря на это, я с нетерпением жду сериал!

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Ранее одними из самых задизлайканных трейлеров были по «Капитану Марвел», которые собрали 106 тыс. и 80 тыс. негативных оценок. 96 тыс. дизлайков получила «Война бесконечности», но и просмотров у неё примерно в 10 раз больше, чем у «Женщины-Халка».

Ранее стало известно, что трейлер «Женщины-Халка» за сутки посмотрели более 78 млн раз, что стало вторым результатом среди сериалов Marvel. На первом месте — «Сокол и Зимний солдат» со 125 млн просмотров.

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