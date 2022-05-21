В России защитят от наказания за параллельный импорт

Власти России продолжают развивать недавно одобренный параллельный импорт. Теперь в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагают защитить компании от ответственности из-за ввоза в страну товаров без согласия владельцев, сообщает «Коммерсантъ».

В начале мая Минпромторг составил список товаров, на которые отменяется запрет на параллельный импорт. В него попали консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, продукты Apple, Samsung и других компаний.

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Отмечается, что если новый закон примут, он защитит импортёров от гражданской, административной и уголовной ответственности. Это может произойти в случае, если правообладатель подаст иск за нарушение прав. Например, за нелегальное использование изобретений и промышленных образцов может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова считает, что законопроект нужно дополнить условиями, при которых гарантии для предпринимателей закончат своё действие. Также пока не понятно, как защититься владельцу товаров, если он хочет поставлять в РФ товары, которые находятся в списке параллельного импорта.

По нашим данным, крупные розничные сети не торопятся пользоваться параллельным импортом, поскольку боятся испортить отношения с производителями. Те уже намекали, что заниматься таким точно не стоит.

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