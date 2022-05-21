Хидео Кодзима «наказал» Нормана Ридуса за слив Death Stranding 2

Хидео Кодзима опубликовал в соцсетях несколько фотографий с Норманом Ридусом, на которых изображает казнь актёра. В комментариях многие подумали, что так геймдизайнер отреагировал на слив Death Stranding 2.

На фотографиях можно увидеть много предметов из сериала «Ходячие мертвецы», в котором играл Ридус. Бита Нигана и сцена, в которой геймдизайнер изображает казнь, также взяты из сериала. Геймдизайнер подписал пост фразой «Иди в свою личную комнату, мой друг». Несмотря на это, многие шутят, что Кодзима наказывает актёра за слив сиквела Death Stranding.

На днях Ридус рассказал, что начались съёмки для продолжения Death Stranding. При этом Kojima Productions ещё не объявила о следующей игре. Актёр также отметил, что первая часть оказалась обсуждаемой и получила много наград, поэтому авторы взялись за вторую.

Death Stranding вышла в 2019 году, а позже расширенная версия добралась до PS5 и ПК. Ранее появились слухи, что Хидео Кодзима работает или над новой Silent Hill, или над неизвестной игрой с Microsoft.

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